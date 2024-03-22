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İstanbul'da tüneldeki feci motosiklet kazası kamerada

İstanbul'da Üsküdar'da bulunan Vecdi Diker Tüneli'nde emniyet şeridinden ilerleyen motosikletli kontrolünü kaybederek yere düştü. Sürücü yerde sürüklenirken, motosiklet bir araca çarparak durabildi.

Kaynak: DHA
İstanbul'da tüneldeki feci motosiklet kazası kamerada - Resim: 1
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İstanbul'da tüneldeki feci motosiklet kazası kamerada - Resim: 2

Kaza, 20 Mart Çarşamba günü Vecdi Diker Tüneli Ümraniye istikametinde meydana geldi. 

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İstanbul'da tüneldeki feci motosiklet kazası kamerada - Resim: 3

İddiaya göre, emniyet şeridinde ilerleyen motosiklet sürücüsü bir aracın emniyet şeridine doğru manevra yapmasıyla frene bastı.

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İstanbul'da tüneldeki feci motosiklet kazası kamerada - Resim: 4

Motosikletin kontrolünü kaybeden sürücü yere düşerek sürüklenirken, motosiklet bir araca çarparak durabildi.

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