İstanbul'da tüneldeki feci motosiklet kazası kamerada
İstanbul'da Üsküdar'da bulunan Vecdi Diker Tüneli'nde emniyet şeridinden ilerleyen motosikletli kontrolünü kaybederek yere düştü. Sürücü yerde sürüklenirken, motosiklet bir araca çarparak durabildi.
Kaynak: DHA
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Kaza, 20 Mart Çarşamba günü Vecdi Diker Tüneli Ümraniye istikametinde meydana geldi.
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İddiaya göre, emniyet şeridinde ilerleyen motosiklet sürücüsü bir aracın emniyet şeridine doğru manevra yapmasıyla frene bastı.
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Motosikletin kontrolünü kaybeden sürücü yere düşerek sürüklenirken, motosiklet bir araca çarparak durabildi.
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