  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İstanbul'da turistin şüpheli ölümü: 1 turist öldü, 1 turist hastanede

İstanbul'da turistin şüpheli ölümü: 1 turist öldü, 1 turist hastanede

İstanbul'da haber alınamayan turist çift, Galata’da 2 gün önce kiraladıkları evde temizlik görevlisi tarafından hareketsiz halde bulundu.

Kaynak: İHA
İstanbul'da turistin şüpheli ölümü: 1 turist öldü, 1 turist hastanede - Resim: 1

Olay, saat 13.30 sıralarında Beyoğlu Galata semti Hacımimi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Norveç uyruklu E.S. (52) ve Yunanistan uyruklu A.V. (31), 2 gün önce bir uygulama üzerinden sokakta bulunan binadaki daireyi kiraladı.

1 / 8
İstanbul'da turistin şüpheli ölümü: 1 turist öldü, 1 turist hastanede - Resim: 2

Daireye giren çiftten apartman görevlisi İbrahim E. haber alamayınca ev sahibini arayarak, çifte ulaşamadığını söyledi. Kapıyı açan olmayınca yedek anahtarla içeriye giren İbrahim E., çifti yatak odasında hareketsiz yatarken buldu.

2 / 8
İstanbul'da turistin şüpheli ölümü: 1 turist öldü, 1 turist hastanede - Resim: 3

Apartman görevlisi, bunun üzerine polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Norveç uyruklu adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

3 / 8
İstanbul'da turistin şüpheli ölümü: 1 turist öldü, 1 turist hastanede - Resim: 4

Yunanistan uyruklu kadın ise hayati belirtiler vermesi üzerine ambulansla Fatih Samatya semtindeki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

4 / 8