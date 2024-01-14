İstanbul'da turistin şüpheli ölümü: 1 turist öldü, 1 turist hastanede

Olay, saat 13.30 sıralarında Beyoğlu Galata semti Hacımimi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Norveç uyruklu E.S. (52) ve Yunanistan uyruklu A.V. (31), 2 gün önce bir uygulama üzerinden sokakta bulunan binadaki daireyi kiraladı.