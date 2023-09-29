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İstanbul'da turizmin kalbi Kapalıçarşı'yu su bastı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle tarihi Kapalıçarşı ve Tahtakale'yi su bastı. Esnaf zor anlar yaşarken, turistler de temizlik çalışmaları sırasında çarşıyı gezmeye çalıştı.

İstanbul'da turizmin kalbi Kapalıçarşı'yu su bastı - Resim: 1

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Tahtakale'de esnaf zor anlar yaşadı. Sokaklar su altında kalırken esnaf, dükkan önlerindeki tezgahlarını sağanak yağıştan korumak için uğraştı. 

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İstanbul'da turizmin kalbi Kapalıçarşı'yu su bastı - Resim: 2

Kapalıçarşı'nın Nuruosmaniye Kapısı çevresi ile tarihi çarşı da sağanak yağıştan etkilendi. Kapalıçarşı'da esnaf dükkanların içine kadar ilerleyen suyu paspasla temizlemek için uğraştı. 

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İstanbul'da turizmin kalbi Kapalıçarşı'yu su bastı - Resim: 3

Kimi esnaf ise, yağmur suyundan etkilenmemek için rulo haline getirdiği halılarla tedbir aldı. 

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İstanbul'da turizmin kalbi Kapalıçarşı'yu su bastı - Resim: 4

Turistler ise, esnafın temizlik çalışmaları sırasında Kapalıçarşı'yı gezmeye çalıştı. 

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