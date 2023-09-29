İstanbul'da turizmin kalbi Kapalıçarşı'yu su bastı
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle tarihi Kapalıçarşı ve Tahtakale'yi su bastı. Esnaf zor anlar yaşarken, turistler de temizlik çalışmaları sırasında çarşıyı gezmeye çalıştı.
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Tahtakale'de esnaf zor anlar yaşadı. Sokaklar su altında kalırken esnaf, dükkan önlerindeki tezgahlarını sağanak yağıştan korumak için uğraştı.
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Kapalıçarşı'nın Nuruosmaniye Kapısı çevresi ile tarihi çarşı da sağanak yağıştan etkilendi. Kapalıçarşı'da esnaf dükkanların içine kadar ilerleyen suyu paspasla temizlemek için uğraştı.
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Kimi esnaf ise, yağmur suyundan etkilenmemek için rulo haline getirdiği halılarla tedbir aldı.
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Turistler ise, esnafın temizlik çalışmaları sırasında Kapalıçarşı'yı gezmeye çalıştı.
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