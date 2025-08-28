İstanbul'da üniversite kazananlar yandı! Özel yurt fiyatları resmen uçtu

'UCUZA EV BULMAK MÜMKÜN'

İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nizameddin Aşa, İstanbul genelinde farklı fiyatlara ve öğrencilere uygun evler bulunduğunu söylüyor. Aşa, "Öğrencilerin en çok tercih ettiği ilçenin başında Beşiktaş geliyor. Beşiktaş, Şişli, Fatih, Kadıköy gibi semtler şu anda öğrencinin daha doğrusu talebinin yoğun olduğu semtler. Bu ilçelerde iki oda, salon, 70, 80 metrekare bir evin kiralık fiyatı 25 bin ile 35 bin arasında değişiyor. Bu dediğimiz gibi değişkenlik gösterebiliyor. Mesela en pahalı ilçe şu anda Beşiktaş deniyor. Beşiktaş'ta 2 milyon lira ye de kiralık ev var fakat bu Bebek'te, Ulus'ta, Etiler'de yalı veya villa tipi evler. Tüm ilçeyi kapsamıyor. Şu anda böyle bir yanılgı var. Beşiktaş'ta 60, 70 binden aşağıya ev yok deniyor. Öyle bir şey yok. Ben kesin söylüyorum. Bugün 25 bine, 30 bine, 35 bine falan bulması mümkün. Aynı şekilde Kadıköy merkezi de yaklaşık 30, 35 bin lira civarında. Bakırköy merkezi, Şişli Mecidiyeköy de öyle. Fatih biraz daha düşük. Fatih de şu anda oldukça fazla kiralık ev var. 20 bin lira civarında 2 oda 1 salon olan bir ev, şu anda Fatih'te mevcut. Avcılar'da şu anda ucuz ev bulmanız mümkün. O da 10, 15 bin lira ile 20 bin lira arasında bu ilçelerde bulunması mümkün ki bu saydığımız semtlerde üniversite semti. İstanbul'da ulaşımı göze aldığınız zaman daha uygun ev bulmak mümkün. Geçtiğimiz 2 yılda çok az talep oldu. Ama bakıyorsunuz bu yıl da öyle bir yoğunluk yok. Birkaç gün oldu sonuçlar açıklanalı. Fakat halen öyle yoğun bir akım, yoğun bir öğrenci şu anda yok. Bu da bizce yoğun yeni bir talep olmayacağı anlamına geliyor. Şu anda Beşiktaş, Şişli, Mecidiyeköy, Bakırköy, Kadıköy, Fatih, ikinci olarak Avcılar en fazla yoğun talep gören ilçe ve semtler" ifadelerini kullandı.