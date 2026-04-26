İstanbul'da üniversite öğrencilerinin kabusu olan motosiketli sapık yakalandı!
İstanbul Sarıyer'de gece saatlerinde sokakta yürüyen 2 üniverisite öğrencisi motosikletli bir kişinin tacizine uğradı. Olayın ardından kaçan şüpheli, Etiler'de sahibi olduğu kuaförde yakalandı. 22 yaşındaki B.B.'nin ''Alkolün etkisiyle şeytana uydum, pişmanım'' dediği öğrenildi. Taciz anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
İlk olay, 15 Mart Pazar günü saat 04.00 sıralarında Rumelihisarı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstinye’de özel üniversitede öğrenci olan C.Y.K.’nin (23) yanına yaklaşan motosikletli bir kişi, pantolonunu indirerek tacizde bulundu.
Korkan kadın olay yerinden uzaklaşarak polise şikayette bulundu. İkinci olayda ise 18 Mart Çarşamba günü Maslak Mahallesi’nde saat 00.55 sıralarında yaşandı.
Evine yürüyerek giden ve Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenci olduğu öğrenilen B.P.’nin (24) yanına yaklaşan motosikletli bir kişi, kadına arkadan yaklaşarak fiziksel tacizde bulunduktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı.
SARIYER ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI
Yaşanan olayların ardından harekete geçen Sarıyer Asayiş Büro Amirliği polisleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, her iki olayın da yaşandığı noktalardaki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kullandığı motosikletin geliş ve gidiş güzergahını belirledi.