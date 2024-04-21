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İstanbul'da ünlü AVM'de panik anları: İçeriyi duman kapladı

İstanbul Sarıyer'de bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında park halindeki cipte yangın çıktı. AVM'nin içini kaplayan dumanlar panik yarattı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da ünlü AVM'de panik anları: İçeriyi duman kapladı - Resim: 1
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İstanbul'da ünlü AVM'de panik anları: İçeriyi duman kapladı - Resim: 2

Yangın, saat 20.50'de Sarıyer Pınar Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin -4'üncü kat otopark alanında park halindeki cipte, henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

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İstanbul'da ünlü AVM'de panik anları: İçeriyi duman kapladı - Resim: 3

 İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

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İstanbul'da ünlü AVM'de panik anları: İçeriyi duman kapladı - Resim: 4

Yangına ilk müdahale alışveriş merkezinin güvenlik görevlileri tarafından yangın tüpleriyle yapılırken AVM'deki vatandaşlar ve çalışanlar tahliye edildi. 

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