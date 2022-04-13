İstanbul'da uygun fiyatlı kiralık daire kalmadı! İnanılmaz rakamlar
Üç büyükşehirde yıllık kira artışı yüzde 100'ü aştı. İstanbul'da daha uygun fiyatlı dairelerin bulunduğu Bağcılar, Ümraniye, Esenler, Küçükçekmece gibi ilçelerde bile ev kiraları 7 bin liraya dayandı.
Son dönemde döviz kurlarındaki artış, art arda gelen zamlar ile birlikte büyükşehirler başta olmak üzere Türkiye genelinde büyük bir konut krizi yaşanıyor.
Vatandaşlar ev kiralarının kısa sürede uçması nedeniyle, oturacak ev bulmakta zorlanıyor. Kimi ev sahipleri ise kiracılarına olması gerekenden çok daha yüksek miktarda zam yapıyor. Krizi fırsata çeviren kimi ev sahipleri de 5 yılını dolduranlara kira tespit davaları açarak, yüzdelik artışın yanı sıra 'düzeltme' talep ederken, 10 yılı geçenlere noterler aracılığıyla evi tahliye ihtarnameleri yağıyor. Kira tespiti ve tahliye davalarında büyük artış var.
"DAHA UYGUN" DENİLEN İLÇELERDE BİLE FİYATLAR 7 BİNİ BULDU
İstanbul'da eskiden kiraların biraz olsun daha uygun olduğu Bağcılar, Ümraniye, Esenler, Küçükçekmece gibi ilçelerde dahi 2-3 çocuklu ailelerin ihtiyacı olan 3+1 dairelerin kirası ortalama 5 bin liradan başlıyor. Bu ilçelerde son yıllarda sayıları hızla artan site içinden bir daire kiralamak isterseniz en az 6-7 bin lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor.
Kadıköy, Beşiktaş, Şişli, Bakırköy, Sarıyer gibi daha merkezi lokasyonlarda oturmak içinse yüksek bir gelire sahip olmanız gerekiyor.