İstanbul'da uygun fiyatlı kiralık daire kalmadı! İnanılmaz rakamlar

"DAHA UYGUN" DENİLEN İLÇELERDE BİLE FİYATLAR 7 BİNİ BULDU

İstanbul'da eskiden kiraların biraz olsun daha uygun olduğu Bağcılar, Ümraniye, Esenler, Küçükçekmece gibi ilçelerde dahi 2-3 çocuklu ailelerin ihtiyacı olan 3+1 dairelerin kirası ortalama 5 bin liradan başlıyor. Bu ilçelerde son yıllarda sayıları hızla artan site içinden bir daire kiralamak isterseniz en az 6-7 bin lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor.