İstanbul'da uyuşturucu ağı çökertildi: Un paketlerinin içinden çıktı

BİN 850 SAATLİK GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

Uyuşturucuları Yalova'dan İstanbul'a taşınmasında bağlantılı olan kişileri yakalamak için çalışma başlatan ekipler İstanbul'da 9 ilçede bin 850 saat güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. İncelemelerin ardından uyuşturucu ticaretine karıştıkları belirlenen 10 Türk, 2 Ukrayna ve 2 Endonezya uyruklu şüpheli daha yakalandı.