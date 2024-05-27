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İstanbul'da vahşet: Çöp konteynerlerinden ceset parçaları çıktı

İstanbul Pendik'te iki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Kaynak: İHA
İstanbul'da vahşet: Çöp konteynerlerinden ceset parçaları çıktı - Resim: 1

İstanbul'un Pendik ilçesinde 2 ayrı çöp konteynerinde parçalanmış bir erkeğe ait ceset parçaları bulundu.

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İstanbul'da vahşet: Çöp konteynerlerinden ceset parçaları çıktı - Resim: 2

Dehşete düşüren olay, Pendik Dumlupınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir vatandaş sabah saatlerinde çöp konteynerine çöp attığı sırada parçalara ayrılmış ceset olduğunu gördü.

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İstanbul'da vahşet: Çöp konteynerlerinden ceset parçaları çıktı - Resim: 3

Durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerini güvenlik şeridi ile kapatarak geniş çaplı bir inceleme başlattı.

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İstanbul'da vahşet: Çöp konteynerlerinden ceset parçaları çıktı - Resim: 4

Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda, kolları ve bacakları vücudundan ayrılmış cesedin iki farklı konteynerde bulunduğu tespit edildi.

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