İstanbul'da vahşet: Kır düğün salonunun bahçesine gömmüşler!
İstanbul'da 2.5 aydır kayıp olarak aranan Fatih D.'nin husumetli olduğu arkadaşları tarafından öldürülüp, kır düğün salonunun bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı.
İstanbul'da Fatih D.'nin kardeşi bir süre kendisinden haber alamayınca kayıp ihbarında bulundu. 25 Mart 2022 tarihinde yapılan müracaatın ardından polis harekete geçti. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri kayıp olan Fatih D.'nin 24 Mart 2022 tarihinde son olarak 8 yıldır arkadaşları olan İlhan Ç. ve Kurban Ç. kardeşlerle görüldüğünü belirledi.
KATİLLERİYLE ÖLDÜRÜLMEDEN ÖNCE YEMEK YEDİĞİ BELİRLENDİ
Polis olayla ilgili yaptığı çalışmada şüphelilerin Fatih D.'nin iki kardeşle buluştuğunu birlikte otomobile binerek, önce kendi evine ardından Silivri'de bir lokantaya gittiklerini belirledi. Burada birlikte yemek yiyen üçlünün daha sonra tekrar otomobile binerek, İlhan Ç. ve Kurban Ç.'nin sahibi olduğu Silivri, Ortaköy mahallesinde bulunan ruhsat alınmadığı için çalışmayan kır düğün salonuna gittikleri belirlendi.
Yapılan çalışmalarda 16.30'da kır düğün salonuna giden Fatih D.'nin bir daha dışarı çıkmadığı tespit edildi. Yapılan çalışmalarda İlhan Ç. ve Kurban Ç.'nin saat 23.00 gibi işyerinden ayrıldıkları, Fatih D.'nin telefonunu evinin yakınında atarak, Selimpaşa'da bir eve gittikleri belirlendi.
İKİNCİ KATTAN ATLAYARAK KAÇMAYA ÇALIŞTILAR
Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri delillerin toplanmasın ardından operasyon için düğmeye bastı. Şüpheliler İlhan Ç. ve Kurban Ç. ile olaydan haberi olduğu öğrenilen H.Ç. ikinci kattan atlayarak polisten kaçmaya çalışırken gözaltına alındılar. O anları ise güvenlik kameraları görüntülendi.