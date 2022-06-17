İstanbul'da vahşet: Kır düğün salonunun bahçesine gömmüşler!

KATİLLERİYLE ÖLDÜRÜLMEDEN ÖNCE YEMEK YEDİĞİ BELİRLENDİ

Polis olayla ilgili yaptığı çalışmada şüphelilerin Fatih D.'nin iki kardeşle buluştuğunu birlikte otomobile binerek, önce kendi evine ardından Silivri'de bir lokantaya gittiklerini belirledi. Burada birlikte yemek yiyen üçlünün daha sonra tekrar otomobile binerek, İlhan Ç. ve Kurban Ç.'nin sahibi olduğu Silivri, Ortaköy mahallesinde bulunan ruhsat alınmadığı için çalışmayan kır düğün salonuna gittikleri belirlendi.