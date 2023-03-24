İstanbul'da vahşet! Taşla öldürdü, cesedini parçalayıp buzdolabına koydu

YAKALANMAMAK İÇİN CESEDİ PARÇALARA AYIRIP ARALIKLARLA ÇÖPE ATMAYI PLANLADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili başlatılan çalışmalar kapsamında yeni bilgiler ortaya çıktı. Buna göre şüpheli Rıza B. ile T. arasında uzun zamandır anlaşmazlıklar olduğu, B.'nin bu sebepten kadını öldürmeyi planladığı tespit edildi. T.'yi taşla öldürmeyi planlayan B.'nin bunun için evine taş koyduğu ortaya çıktı. B.'nin kadının cesedini parçalamasının sebebinin de yakalanmamak için poşetlere koyduğu parçaları aralıklarla dışarı atmak olduğu anlaşıldı. Şüphelinin emniyette suçunu kabul ettiği öğrenildi.