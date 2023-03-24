İstanbul'da vahşet! Taşla öldürdü, cesedini parçalayıp buzdolabına koydu
İstanbul Bahçelievler'de, birlikte yaşadığı Özbekistan uyruklu kadını taşla öldürüp vücudunu parçalara ayırdıktan sonra buzdolabına koyan Rıza B. gözaltına alındı.
Olay, dün sabah saat 05.30'da Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın 3. katında bulunan bir dairede meydana geldi. Rıza B. (61) uzun süredir birlikte yaşadığı Umıda T.'ye (40) 17 bin liralık kredi çektiğini söyledi. İkili arasından kredi borcu ve önceki borçlar yüzünden tartışma çıktı. Rıza B. tartışmanın ardından T.'yi taşla öldürüp vücudunu parçalara ayırdı. B., Umida'nın kestiği parçalarını ise çöp poşetlerine doldurarak buzdolabına koydu.
Çiftin evinden gelen tartışma seslerini duyan komşuları polise bilgi verdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, öldürülen kadının cesedini buzdolabına bulurken şüpheli Rıza B.'yi ise gözaltına aldı.
YAKALANMAMAK İÇİN CESEDİ PARÇALARA AYIRIP ARALIKLARLA ÇÖPE ATMAYI PLANLADIĞI ORTAYA ÇIKTI
Olayla ilgili başlatılan çalışmalar kapsamında yeni bilgiler ortaya çıktı. Buna göre şüpheli Rıza B. ile T. arasında uzun zamandır anlaşmazlıklar olduğu, B.'nin bu sebepten kadını öldürmeyi planladığı tespit edildi. T.'yi taşla öldürmeyi planlayan B.'nin bunun için evine taş koyduğu ortaya çıktı. B.'nin kadının cesedini parçalamasının sebebinin de yakalanmamak için poşetlere koyduğu parçaları aralıklarla dışarı atmak olduğu anlaşıldı. Şüphelinin emniyette suçunu kabul ettiği öğrenildi.
"POLİSE HABER VERDİM"
Sahur yaptığı sırada üst komşularının kavga seslerini duyan ve polis ekiplerine ihbarda bulunan Seda G., "Polise haber verdim polis geldi, kapıyı çaldılar ama açan olmadı. Uykuma devam ettim. Akşam üstü polis tekrar kapımı çaldı, cinayet işlendiğini söyledi" İfadelerini kullandı.