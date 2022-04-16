İstanbul'da yabancı uyruklu çakma büyücüden asalı saldırı
İstanbul Bahçelievler'de iki ortak arasında çıkan anlaşmazlık sonrası ortalık karıştı. Öfkeli ortak "büyücü" olduğunu iddia eden yabancı uyruklu bir kişi ve yanındakilerle eski ortağına saldırdı.
Abdurrahman S. ve Abdülkadir T., 2 sene önce ortak olarak bir inşaat firması kurdu. Bir sene sonra ortaklıklarını sonlandırma kararı aldılar. Abdurrahman S., kardeşi Eyüp S.'le müteahhitlik yapmaya devam etti. Kardeşler, kentsel dönüşüme gireceğini düşündükleri bir binadan daire satın aldı. Aynı binadan daire satın alan eski ortak Abdülkadir T. iddiaya göre bu durumu "Benimle nasıl ortak olursunuz" diyerek husumete çevirdi.
Yine Sevinç kardeşlerin iddiasına göre Abdülkadir T. mahallede büyücülük yapan yabancı uyruklu bir kişi ile anlaştı. Abdülkadir T.'nin anlaştığı Suriyeli sözde büyücü ve akrabaları, önce kardeşlerin inşaat firmasının bulunduğu ofise saldırdı. 20 Ocak 2022'de gerçekleşen bu saldırının ardından Eyüp S. hastaneden darp raporu aldı.
Eyüp S., 21 Ocak'ta da aracıyla Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi'ndeki ofisine gelirken, yine yabancı uyruklu grubun tekmeli asalı saldırısına uğradı. Şikayet üzerine polis ekipleri, yabancı uyruklu Eymen M. ve Abdülkadir T.'nin ifadelerini aldı. İki şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İki kardeş, saldırıların ardından yabancı uyruklu Eymen M.'nin dükkan ve inşaatlarının önüne 'domuz yağlı büyü' yaptığını da öne sürdü.
Abdurrahman S."Eski ortağımızla geçen sene yolları ayırdık. Ayrıldıktan sonra da bir yerden daire aldık. Eski ortağımızın da orada dairesi varmış. Bundan dolayı olaya rekabet gibi bakmaya başladı. Eski ortağım, Suriyelileri tuttu, bize saldırtmaya başladı. 20 Ocak'ta da Suriyeliler ile birlikte iş yerimize saldırdılar. O gün kardeşimle ben de yaralandık. Benim burnum kırıldı. Açıkçası o binadan çıkmamız için uğraşıyor. Suriyeli kişi, serbest bırakıldıktan sonra, tehditlerine devam etti. 30 Ocak'ta dükkanın önüne domuz yağı büyüsü döküyor. Bu Suriyeliler eski ortağım tarafından mı tutuldu, yoksa bunlar muska işlerinde ortaklar mı bilmiyorum. Biz artık 4-5 kardeş güvenlik amacıyla yan yana geziyoruz" diye konuştu.