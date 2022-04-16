İstanbul'da yabancı uyruklu çakma büyücüden asalı saldırı

Abdurrahman S."Eski ortağımızla geçen sene yolları ayırdık. Ayrıldıktan sonra da bir yerden daire aldık. Eski ortağımızın da orada dairesi varmış. Bundan dolayı olaya rekabet gibi bakmaya başladı. Eski ortağım, Suriyelileri tuttu, bize saldırtmaya başladı. 20 Ocak'ta da Suriyeliler ile birlikte iş yerimize saldırdılar. O gün kardeşimle ben de yaralandık. Benim burnum kırıldı. Açıkçası o binadan çıkmamız için uğraşıyor. Suriyeli kişi, serbest bırakıldıktan sonra, tehditlerine devam etti. 30 Ocak'ta dükkanın önüne domuz yağı büyüsü döküyor. Bu Suriyeliler eski ortağım tarafından mı tutuldu, yoksa bunlar muska işlerinde ortaklar mı bilmiyorum. Biz artık 4-5 kardeş güvenlik amacıyla yan yana geziyoruz" diye konuştu.