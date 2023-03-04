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  4. İstanbul'da yabancı uyruklu çeteler ortalığı savaş alanına çevirdi

İstanbul'da yabancı uyruklu çeteler ortalığı savaş alanına çevirdi

İstanbul Başakşehir'de yabancı uyruklu olduğu iddia edilen iki grup, tekme ve yumruklarla birbirine girdi. 2 kişi darp sonucu yaralanırken, silahla ateş açılan kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da yabancı uyruklu çeteler ortalığı savaş alanına çevirdi - Resim: 1

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Kayabaşı Mahallesi’nde bulunan bir sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

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İstanbul'da yabancı uyruklu çeteler ortalığı savaş alanına çevirdi - Resim: 2

Büyüyerek kavgaya dönüşen olayda tekme ve yumruklar havada uçuştu. Bir kişide tabancayla ateş açsada kurşunlar şans eseri kimseye isabet etmedi. 

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İstanbul'da yabancı uyruklu çeteler ortalığı savaş alanına çevirdi - Resim: 3

Arbede olay yerine gelen iki sivil polisin silah çekerek ayırmasıyla son buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ve takviye polis ekipleri sevk edildi. 

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İstanbul'da yabancı uyruklu çeteler ortalığı savaş alanına çevirdi - Resim: 4

Darp sonucunda yaralanan 2 kişi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. T

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