İstanbul'da yabancı uyruklu çeteler ortalığı savaş alanına çevirdi
İstanbul Başakşehir'de yabancı uyruklu olduğu iddia edilen iki grup, tekme ve yumruklarla birbirine girdi. 2 kişi darp sonucu yaralanırken, silahla ateş açılan kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün saat 18.00 sıralarında Kayabaşı Mahallesi’nde bulunan bir sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
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Büyüyerek kavgaya dönüşen olayda tekme ve yumruklar havada uçuştu. Bir kişide tabancayla ateş açsada kurşunlar şans eseri kimseye isabet etmedi.
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Arbede olay yerine gelen iki sivil polisin silah çekerek ayırmasıyla son buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ve takviye polis ekipleri sevk edildi.
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Darp sonucunda yaralanan 2 kişi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. T
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