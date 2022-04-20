İstanbul'da ''yabancı uyruklu'' çeteye baskın: Rezidanstaki daire cephanelik çıktı!

Edinilen bilgiye göre, Geçen yıl 25 Mayıs’ta Bakırköy’de bulunan lüks bir rezidansa A.J. adlı bir kişi tarafından zorla götürülen E.K ve D.A. adlı 2 kişi, burada zorla alıkonularak işkence yapılmış ve mal varlıkları yağmalanmıştı.