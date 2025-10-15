İstanbul'da yabancı uyruklu kuyumcu soyguncuları ve soygun anı kamerada
İstanbul Gaziosmanpaşa'da altın bozdurma bahanesiyle girdikleri kuyumcuyu darbederek kasada bulunan altınları ve paraları çalan yabancı uyruklu kuyumcu soyguncuları yakalandı. Kuyumcu soygununa ait güvenlik kameraları ortaya çıkarken şüphelilerin daha önce de bir TIR gasbettikleri belirlendi.
Olay, Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi General Aldoğan caddeside bulunan kuyumcuda 6 Ekim 2025 tarihinde saat 09.15 sıralarında meydana geldi.
Olayda polisi arayan iş yeri sahibi, iş yerini açtıktan hemen sonra 2 kişinin geldiğini ve altın bozdurmak istediklerini söylediklerini anlattı. Kasayı açmasını bekleyen şüphelilerin, aniden tezgahın üzerinden atlayarak yanına geldiğini anlatan iş yeri sahibi darbedilmeye başlandığını bu sırada içeri giren diğer şüphelilerin kasada bulunan çeşitli ayarlardaki yaklaşık 1 kilogram altını ve 300 bin lira nakit parayı gasbettiklerini söyledi.
Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis soygun anının güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirledi.
Görüntülerde tezgahın arkasında sakince bekleyen 2 şüphelinin, hızla tezgahın üzerine atladığı ve işyeri sahibiyle çalışanı dövmeye başladıkları görülüyor.Daha sonra suç ortaklarıyla birlikte kasada bulunan altınları ve parayı gasbeden şüphelilerin kiralayıp çaldıkları otomobille hızla olay yerinden kaçtıkları da görüntülerde yer alıyor.