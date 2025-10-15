İstanbul'da yabancı uyruklu kuyumcu soyguncuları ve soygun anı kamerada

Olayda polisi arayan iş yeri sahibi, iş yerini açtıktan hemen sonra 2 kişinin geldiğini ve altın bozdurmak istediklerini söylediklerini anlattı. Kasayı açmasını bekleyen şüphelilerin, aniden tezgahın üzerinden atlayarak yanına geldiğini anlatan iş yeri sahibi darbedilmeye başlandığını bu sırada içeri giren diğer şüphelilerin kasada bulunan çeşitli ayarlardaki yaklaşık 1 kilogram altını ve 300 bin lira nakit parayı gasbettiklerini söyledi.