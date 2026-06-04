İstanbul'da yabancı uyrukluların sokak ortasında bıçaklı kavgası kameraya yansıdı

Bu tehlikeli saldırı girişimi esnasında sokakta bulunan diğer vatandaşların büyük bir panik içinde sağa sola kaçışarak kendilerini korumaya çalıştıkları anlar da kameralara yansıdı. Emniyet güçlerinin kent genelindeki asayiş ve güvenlik denetimleri sürerken, cep telefonu kayıtlarına yansıyan olaya karışan şahısların tespitiyle ilgili adli süreç bekleniyor.