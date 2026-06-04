İstanbul'da yabancı uyrukluların sokak ortasında bıçaklı kavgası kameraya yansıdı
İstanbul'un Fatih ilçesi Molla Gürani Mahallesi'nde yabancı uyruklu şahıslar arasında sokak ortasında yaşanan bıçaklı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Poşetten çıkardığı bıçakla tartıştığı kişinin üzerine koşan şüpheli, çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.
İstanbul'un Fatih ilçesinde, yabancı uyruklu kişiler arasında sokak ortasında yaşanan ve kesici aletlerin çekildiği kavga, çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.
Molla Gürani Mahallesi Şehit Pilot Mahmut Nedim Sokak'ta dün akşam saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple sözlü tartışma başladı. Kısa sürede kontrolden çıkan bu gerginlik, tehlikeli bir bıçaklı kavgaya dönüştü.
Poşetten Çıkardığı Bıçakla Dehşet Saçtı, Çevredekiler Kaçıştı
Olayın en can alıcı anları ise o esnada sokakta bulunan duyarlı vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Kayıtlara geçen görüntülerde, taraflardan birinin elindeki poşette gizlediği bıçağı aniden çıkararak tartıştığı kişinin üzerine doğru hışımla koştuğu net bir şekilde görülüyor.
Bu tehlikeli saldırı girişimi esnasında sokakta bulunan diğer vatandaşların büyük bir panik içinde sağa sola kaçışarak kendilerini korumaya çalıştıkları anlar da kameralara yansıdı. Emniyet güçlerinin kent genelindeki asayiş ve güvenlik denetimleri sürerken, cep telefonu kayıtlarına yansıyan olaya karışan şahısların tespitiyle ilgili adli süreç bekleniyor.