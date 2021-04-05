İstanbul'da yağmur etkili oluyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yağış uyarısı sonrası gece saatlerinde il genelinde yağmur etkili olmaya başladı. Kentte gecenin ilk saatlerinde başlayan yağmur ufak çaplı su birikintilerine neden oldu. Yağmur kentin birçok noktasından görüntülendi.
Haftanın ilk iş gününde sağanak yağışın da etkisiyle İstanbul'da trafik yoğunluğu erken başladı. İBB yoğunluk haritasına göre trafik durumu saat 07.45 itibariyle yüzde 65'e yaklaştı.
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