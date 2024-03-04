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İstanbul'da yakıt tankerinde patlama! Ölü ve yaralılar var

İstanbul Ataşehir'de bir yakıt tankerinde kaynak yapılırken patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı.

Kaynak: DHA / İHA
İstanbul'da yakıt tankerinde patlama! Ölü ve yaralılar var - Resim: 1
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İstanbul'da yakıt tankerinde patlama! Ölü ve yaralılar var - Resim: 2

Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi, Samandıra Caddesi üzerindeki bir dinlenme tesisinde bulunan akaryakıt tankerinde patyama meydana geldi.

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İstanbul'da yakıt tankerinde patlama! Ölü ve yaralılar var - Resim: 3

Kaynak yapımı sırasında meydana geldiği belirtilen patlamada 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi. Olay yerinde sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi,

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İstanbul'da yakıt tankerinde patlama! Ölü ve yaralılar var - Resim: 4

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlk belirlemelere göre olayın, tesis içerisinde park halinde bulunan ve depo olarak kullanılan akaryakıt tankerine dış kaynak çalışması sırasında meydana gelen patlamadan kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir" denildi.

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