İstanbul'da yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü
İstanbul Sarıyer'de sağanak yağışın ardından yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü.
Kaynak: DHA
Yeni Mahalle Karakütük Caddesi'nde saat 09.00 sıralarında, günlerdir etkili olan yağış nedeniyle yumuşayan topraktan kopan kaya parçaları yola düştü. O sırada yoldan geçen kimsenin olmaması olası faciayı önledi.
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Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaya parçalarının düştüğü yolda şerit çekerek önlem alan polis ekipleri, yolu trafiğe kapattı.
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Olay yerine gelen iş makineleriyle kaya parçaları ve toprak kaldırıldı.
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Yoldaki temizlik çalışmalarının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.
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