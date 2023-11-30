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İstanbul'da yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü

İstanbul Sarıyer'de sağanak yağışın ardından yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü.

Kaynak: DHA
İstanbul'da yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü - Resim: 1

Yeni Mahalle Karakütük Caddesi'nde saat 09.00 sıralarında, günlerdir etkili olan yağış nedeniyle yumuşayan topraktan kopan kaya parçaları yola düştü. O sırada yoldan geçen kimsenin olmaması olası faciayı önledi.

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İstanbul'da yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü - Resim: 2

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaya parçalarının düştüğü yolda şerit çekerek önlem alan polis ekipleri, yolu trafiğe kapattı.

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İstanbul'da yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü - Resim: 3

Olay yerine gelen iş makineleriyle kaya parçaları ve toprak kaldırıldı. 

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İstanbul'da yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü - Resim: 4

Yoldaki temizlik çalışmalarının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

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