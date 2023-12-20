İstanbul'da yangın faciası: Ölü ve yaralılar var
İstanbul Esenler'de mobilya atölyesinde çıkan yangında, alevler üst katlara sıçradı. Evde mahsur kalan 80 yaşındaki N.K. hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
Yangın, saat 07.00 sıralarında Esenler Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın giriş katında bulunan mobilya atölyesinde yangın çıktı. Atölyeden yükselen alevler bir anda bütün binayı sardı. Binada yaşayanlar kendilerini hemen dışarı atarken 80 yaşındaki N.K. içeride mahsur kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralı şekilde binadan çıkan vatandaşları ambulansla hastaneye kaldırırken itfaiye ekipleri yangını uzun uğraşlar sonucunda söndürdü. Yapılan incelemelerin ardından evde mahsur kalan N.K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Öte yandan ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılan 1 kişinin hayati tehlikesinin de devam ettiği öğrenildi. Yangının çıkış sebebi ise yapılacak incelemelerin ardından belli olacak.
Bir mahalle sakini, "Ben uyuyordum. Annem mahallede yangın çıktığını söyleyip uyandırdı. Hemen 112'yi arayım bilgi verdim. Adam yeğenini çıkardıktan sonra köpeğini alıp çıktı. Durumu kötü görünüyordu umarım bir şey olmamıştır" dedi