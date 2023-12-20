İstanbul'da yangın faciası: Ölü ve yaralılar var

Bir mahalle sakini, "Ben uyuyordum. Annem mahallede yangın çıktığını söyleyip uyandırdı. Hemen 112'yi arayım bilgi verdim. Adam yeğenini çıkardıktan sonra köpeğini alıp çıktı. Durumu kötü görünüyordu umarım bir şey olmamıştır" dedi