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İstanbul'da yangın faciası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul Sultanbeyli'de işçilerin kaldığı barakada çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Ölen işçilerin 17, 18 ve 21 yaşlarında olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA
İstanbul'da yangın faciası: Ölü ve yaralılar var - Resim: 1

Sultanbeyli'de çelik yapı malzemeleri üreten bir iş yerinin yanında bulunan ve işçilerin kaldığı barakada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında 3 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Ölen işçilerin 17, 18 ve 21 yaşlarında olduğu öğrenildi. 

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İstanbul'da yangın faciası: Ölü ve yaralılar var - Resim: 2

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "15.01.2024 günü Sultanbeyli ilçesi Mimarsinan Mahallesi Sarayburnu Sokak’ta özel bir firmaya ait bulunan ve firmada çalışan işçilerin kaldığı konteynerde sabaha karşı çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetmiştir. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 1’i ağır 2 işçi de yaralanmış olup, yaralı işçiler hastaneye sevk edilmiştir. Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme sürerken olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri yer aldı. 

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İstanbul'da yangın faciası: Ölü ve yaralılar var - Resim: 3
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İstanbul'da yangın faciası: Ölü ve yaralılar var - Resim: 4
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