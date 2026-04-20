İstanbul'da yangin paniği: 5 katlı binadaki yangın iki apartmana sıçradı
İstanbul Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısından yükselen alevler kısa sürede büyüyerek yandaki iki apartmana sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: DHA
Yangın, saat 17.00 sıralarında Sultaniye Mahallesi 625. Sokak'taki 5 katlı binada çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle binanın çatısından yükselen alevler kısa sürede büyüyerek yandaki iki apartmana sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Alevler nedeniyle hasar oluşan 3 binada, çıkan yangına ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)
