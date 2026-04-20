  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
İstanbul'da yangin paniği: 5 katlı binadaki yangın iki apartmana sıçradı

İstanbul Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısından yükselen alevler kısa sürede büyüyerek yandaki iki apartmana sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: DHA
Yangın, saat 17.00 sıralarında Sultaniye Mahallesi 625. Sokak'taki 5 katlı binada çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle binanın çatısından yükselen alevler kısa sürede büyüyerek yandaki iki apartmana sıçradı.

1 / 4
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. 

2 / 4
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Alevler nedeniyle hasar oluşan 3 binada, çıkan yangına ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

3 / 4
4 / 4