İstanbul'da yangın paniği! Alevler geceyi aydınlattı

ALEVLERİN ORMANA SIÇRAMASI ENGELLENDİ

Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, alevlerin ormana sıçramasını engellemek için aralıksız çalıştı. Tesisi saran itfaiye erleri, bir taraftan alevlere su sıkarken diğer taraftan da iş makinelerinden destek aldı. Çalışmalar sırasında bazı itfaiye erleri de dumandan etkilendi. İtfaiyecilere olay yerinde hazır bekleyen ambulansta müdahalede bulunuldu.