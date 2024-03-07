İstanbul'da yangın paniği! Mahalle sokağa döküldü
İstanbul Küçükçekmece'de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Mahalleli panikle sokağa dökülürken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kaynak: DHA
Yangın, Cennet Mahallesi Alparslan Caddesi'nde, saat 12.00 sıralarında, 5 katlı binanın çatısında çıktı.
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Dumanları gören çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen yangında, çatı alevlere teslim oldu.
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Yangın nedeniyle apartman sakinleri kendilerini dışarıya atarken itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti.
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Yangın, ekiplerin yarım saat süren çalışmasıyla söndürüldü.
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