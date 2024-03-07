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İstanbul'da yangın paniği! Mahalle sokağa döküldü

İstanbul Küçükçekmece'de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Mahalleli panikle sokağa dökülürken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: DHA
İstanbul'da yangın paniği! Mahalle sokağa döküldü - Resim: 1

Yangın, Cennet Mahallesi Alparslan Caddesi'nde, saat 12.00 sıralarında, 5 katlı binanın çatısında çıktı. 

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İstanbul'da yangın paniği! Mahalle sokağa döküldü - Resim: 2

Dumanları gören çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen yangında, çatı alevlere teslim oldu. 

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İstanbul'da yangın paniği! Mahalle sokağa döküldü - Resim: 3

Yangın nedeniyle apartman sakinleri kendilerini dışarıya atarken itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. 

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İstanbul'da yangın paniği! Mahalle sokağa döküldü - Resim: 4

Yangın, ekiplerin yarım saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

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