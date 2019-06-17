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  3. 17 Haziran 2019 08:40

İstanbul'da yangında can pazarı

Ataşehir'de 5 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Daire yaşayanlardan bir kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, mahsur kalan 2 kişiyi itfiaye ekipleri kurtardı.

İstanbul'da yangında can pazarı

Olay saat 07.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi İmar İskan Blokları Caddesi üzerinde meydana geldi. 5 katlı bir binanın en üst katından yükselene alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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İstanbul'da yangında can pazarı

Binada yaşayanlar kendilerini dışarı atarken, üst kattaki dairede yaşayanlar mahsur kaldı. Dairedeki bir kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başarırıken, mahsur kalan 2 kişi cama çıkarak kurtarılmayı bekledi.

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İstanbul'da yangında can pazarı

İhbar üzerine olay yerine gelen itfiaye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken, bir yandan da mahsur kalanları kurtarmak için merdiven aracını açtı. Kısa sürede mahsur kalan 2 kişi kurtarılarak aşağı indirildi.

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İstanbul'da yangında can pazarı

Dumandan etkilenenler ambulansla hastaneye kaldrılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

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