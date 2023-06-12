İstanbul'da yangında küle dönen iş hanı yıkılıyor
İstanbul Başakşehir'de 6 katlı iş hanında çıkan yangında soğutma çalışmaları devam ederken, binanın yıkımına başlandı.
Eski Turgut Özal Caddesi'ndeki 6 katlı fabrikanın çatı katında başlayan ve daha sonra tüm binayı saran yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.
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İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına çok sayıda toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) destek verirken, ilçe belediyelerden de tankerlerle su takviyesi yapıldı.
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İtfaiye ekipleri yangına dört koldan müdahale ederken, gıda, plastik, tekstil gibi farklı ürün ve ham maddelerin bulunduğu bazı katlarda çökmeler meydana geldi.
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Polisin, yangının ardından fabrikanın bulunduğu caddede aldığı güvenlik önlemleri ise devam ediyor. (DHA)
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