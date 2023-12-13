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  4. İstanbul'da yasadışı bahis çetesine operasyon: 22 gözaltı

İstanbul'da yasadışı bahis çetesine operasyon: 22 gözaltı

İstanbul'da yasadışı bahis oynatanların hesaplarını yöneten kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da yasadışı bahis çetesine operasyon: 22 gözaltı - Resim: 1

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasadışı bahis oynatan kişilerle ilgili çalışma başlattı. 

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İstanbul'da yasadışı bahis çetesine operasyon: 22 gözaltı - Resim: 2

Yapılan çalışmalar kapsamında yasadışı bahis sitelerinden para yatırma ve  çekme işlemlerinin kontrolü için oluşturulan banka hesaplarının takibi amacıyla bazı evlerin ofis olarak kiralandığı belirlendi.  

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İstanbul'da yasadışı bahis çetesine operasyon: 22 gözaltı - Resim: 3

Ekipler, bu evlerde vardiyalı olarak maaş karşılığında çalışan kişilerin bulunduğu, bu kişilerin de 3. kişilerden temin ettikleri banka hesaplarını bu ofislerdeki telefonlara tanımladıkları, bu hesaplar üzerinden yasadışı bahisten elde edilen paraların nakline aracılık ettikleri tespit edildi. 

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İstanbul'da yasadışı bahis çetesine operasyon: 22 gözaltı - Resim: 4

Şüphelilerin kaldığı Zeytinburnu'ndaki 8 eve dün sabah operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. 

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