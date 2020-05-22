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  3. 22 Mayıs 2020 11:00

İstanbul'da yasakların kalkacağı için tarih belli oldu

Türkiye'de koronavirüs vaka ve ölüm sayıları azalırken bir yandan normalleşme için adımlar atılıyor. Bilim Kurulu önceki gün gerçekleştirdiği toplantıda, son durumu ele aldı. Kurul, insan yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerin yüksek riskli olarak değerlendirdi.

İstanbul'da yasakların kalkacağı için tarih belli oldu

İstanbul başta olmak üzere hasta yoğunluğunun en fazla olduğu kentler ise normalleşmede son sırada yer alıyor. İstanbul için bu tarihin haziran ayı ortasından sonra olması bekleniyor.

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İstanbul'da yasakların kalkacağı için tarih belli oldu

Gündemdeki başlıklardan biri de 31 kent için alınan ve aşama aşama azaltılarak 15 kent için sürdürülen seyahat kısıtlaması oldu.

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İstanbul'da yasakların kalkacağı için tarih belli oldu

Toplantıda seyahat kısıtlaması ile virüsün yoğun olan kentlerden, diğer kentlere yayılmasının engellendiği değerlendirildi.

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İstanbul'da yasakların kalkacağı için tarih belli oldu

Kısıtlama uygulanan 15 kentteki hasta sayıları da toplantıda ele alındı. Bu rakamlar doğrultusunda önümüzdeki günlerde de parça parça olarak seyahat kısıtlamaları kaldırılması öngörüldü.

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