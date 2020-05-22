İstanbul'da yasakların kalkacağı için tarih belli oldu
Türkiye'de koronavirüs vaka ve ölüm sayıları azalırken bir yandan normalleşme için adımlar atılıyor. Bilim Kurulu önceki gün gerçekleştirdiği toplantıda, son durumu ele aldı. Kurul, insan yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerin yüksek riskli olarak değerlendirdi.
İstanbul başta olmak üzere hasta yoğunluğunun en fazla olduğu kentler ise normalleşmede son sırada yer alıyor. İstanbul için bu tarihin haziran ayı ortasından sonra olması bekleniyor.
Gündemdeki başlıklardan biri de 31 kent için alınan ve aşama aşama azaltılarak 15 kent için sürdürülen seyahat kısıtlaması oldu.
Toplantıda seyahat kısıtlaması ile virüsün yoğun olan kentlerden, diğer kentlere yayılmasının engellendiği değerlendirildi.