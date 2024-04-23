İstanbul'da Yaşam Vadisi'nde silahlı saldırı
Sarıyer'de 'Yaşam Vadisi' nde tartıştığı kişiye kurşun yağdıran şüpheli kayıplara karıştı.
Kaynak: DHA
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Olay saat 16.00 sıralarında Baltalimanı Yaşam Vadisi’nde meydana geldi, İddiaya göre, yürüyüş yolunda karşılaşan 2 kişi henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
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Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga eden 2 kişiden biri kaçarken, şüpheli belinden çıkardığı silahla kaçan kişinin arkasından ateş etmeye başladı.
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Mermilerden biri kaçan kişiye isabet ederken, silahlı saldırgan yere düşen yaralıya ateş etmeye devam etti. Şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
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