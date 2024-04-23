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İstanbul'da Yaşam Vadisi'nde silahlı saldırı

Sarıyer'de 'Yaşam Vadisi' nde tartıştığı kişiye kurşun yağdıran şüpheli kayıplara karıştı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da Yaşam Vadisi'nde silahlı saldırı - Resim: 1
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İstanbul'da Yaşam Vadisi'nde silahlı saldırı - Resim: 2

Olay saat 16.00 sıralarında Baltalimanı Yaşam Vadisi’nde meydana geldi, İddiaya göre, yürüyüş yolunda karşılaşan 2 kişi henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. 

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İstanbul'da Yaşam Vadisi'nde silahlı saldırı - Resim: 3

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga eden 2 kişiden biri kaçarken, şüpheli belinden çıkardığı silahla kaçan kişinin arkasından ateş etmeye başladı.

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İstanbul'da Yaşam Vadisi'nde silahlı saldırı - Resim: 4

Mermilerden biri kaçan kişiye isabet ederken, silahlı saldırgan yere düşen yaralıya ateş etmeye devam etti. Şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

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