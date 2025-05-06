İstanbul'da yaşamanın maliyeti 90 bin lirayı aştı

TÜİK'in açıkladığı Nisan ayı enflasyon verileri için öncü gösterge olan İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi verileri ise geçen hafta yayımlanmıştı. Buna göre nisan ayında İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO Tüketici Fiyat İndeksi aylık bazda %3,21 artış kaydetmiş, bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı ise %47,21 olarak kayıtlara geçmişti.