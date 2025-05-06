İstanbul'da yaşamanın maliyeti 90 bin lirayı aştı
İstanbul Planlama Ajansı, Nisan 2025 verilerine göre İstanbul’da dört kişilik bir ailenin yaşam maliyetinin 90 bin TL'yi aştığını hesapladı.
Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılının dördüncü enflasyon rakamları olan Nisan ayı TÜFE ve ÜFE rakamlarını açıkladı. TÜİK'in verilerine göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %37,86, aylık %3, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ,se (Yİ-ÜFE) yıllık %22,50 aylık %2,76 oranında artış gösterdi.
Bağımsız araştırmacıların oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2025 Nisan ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu bugün TÜİK'ten yaklaşık 45 dakika önce açıklamıştı. Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) verilerine göre, ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Nisan ayında %4,46 arttı. Nisan 2025 dönemi (31.03.2025-31.04.2025) günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda %4,46 arttı.
TÜİK'in açıkladığı Nisan ayı enflasyon verileri için öncü gösterge olan İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi verileri ise geçen hafta yayımlanmıştı. Buna göre nisan ayında İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO Tüketici Fiyat İndeksi aylık bazda %3,21 artış kaydetmiş, bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı ise %47,21 olarak kayıtlara geçmişti.
İTO, ENAG ve TÜİK'ten gelen Nisan ayı enflasyon verilerinin ardından İBB İstanbul Planlama Ajansı da Nisan 2025 verileriyle yenilenen Yaşam Maliyeti Raporu'nu yayınladı.