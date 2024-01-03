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İstanbul'da yatılı Kur'an kursunda korku dolu anlar

İstanbul Sultanbeyli'de Kur-an kursunda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, binada kalan öğrenciler tahliye edildi.

Kaynak: DHA
İstanbul'da yatılı Kur'an kursunda korku dolu anlar - Resim: 1

Yangın, saat 01.30 sıralarında Battalgazi Mahallesi Akıncılar Caddesi üzerinde bulunan Halidiye İlim Yayma Kur'an Kursu'nun bahçesindeki barakada çıktı. Barakada bilinmeyen nedenle başlayan alevler kısa süre sonra yanında bulunan Kur'an kursunun çatısına sıçradı. 

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İstanbul'da yatılı Kur'an kursunda korku dolu anlar - Resim: 2

Yangını fark ederek binayı boşaltan öğrencilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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İstanbul'da yatılı Kur'an kursunda korku dolu anlar - Resim: 3

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı. 

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İstanbul'da yatılı Kur'an kursunda korku dolu anlar - Resim: 4

Yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü.  

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