İstanbul'da yediemin otoparkında yangın çıktı
İstanbul Pendik'te yediemin otoparkında yangın çıktı. Alevler araçlara da sıçrarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kaynak: DHA
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Pendik Harmandere Mahallesi Moda Sokak üzerinde bulunan emniyetin el koyduğu ve imha edilmek üzere bekletilen kaçak alkollerin bulunduğu Yediemin Otoparkı deposunda, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler kısa sürede büyüdü. Dumanlar gökyüzünü kapladı.
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Yangın nedeniyle zaman zaman patlamalar meydana geldi.
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