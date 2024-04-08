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İstanbul'da yediemin otoparkında yangın çıktı

İstanbul Pendik'te yediemin otoparkında yangın çıktı. Alevler araçlara da sıçrarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaynak: DHA
İstanbul'da yediemin otoparkında yangın çıktı - Resim: 1
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İstanbul'da yediemin otoparkında yangın çıktı - Resim: 2

Pendik Harmandere Mahallesi Moda Sokak üzerinde bulunan emniyetin el koyduğu ve imha edilmek üzere bekletilen kaçak alkollerin bulunduğu Yediemin Otoparkı deposunda, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.

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İstanbul'da yediemin otoparkında yangın çıktı - Resim: 3

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler kısa sürede büyüdü. Dumanlar gökyüzünü kapladı. 

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İstanbul'da yediemin otoparkında yangın çıktı - Resim: 4

Yangın nedeniyle zaman zaman patlamalar meydana geldi. 

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