  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İstanbul'da yeniden deniz salyası istilası

İstanbul'da yeniden deniz salyası istilası

Geçen yıl Marmara Denizi'ni etkisi altına alan deniz salyasının izleri İstanbul'da görülmeye devam ediyor. Beylikdüzü açıklarında müsilaj benzeri kirlilik görüldü.

İstanbul'da yeniden deniz salyası istilası - Resim: 1

İstanbul’da havaların ısınmasıyla sahilden uzak kısımlardan yeniden musilaj görülmeye başlandı. 

1 / 15
İstanbul'da yeniden deniz salyası istilası - Resim: 2

Anadolu yakasında daha yoğun olarak gözüken müsilaj tabakası daha çok açıklarda gözüküyor. Beylikdüzü Ambarlı açıklarında ise müsilaja benzer kirlilik tabakası görüldü. 

2 / 15
İstanbul'da yeniden deniz salyası istilası - Resim: 3

Havadan çekilen görüntülerde yüzlerce metre uzunluğunda ince uzun bir tabaka şekilde denizin üzerinde yayıldığı görülüyor.

3 / 15
İstanbul'da yeniden deniz salyası istilası - Resim: 4

Bu yıl ilk kez şubat ayında Maltepe açıklarında müsilaj görüntüsü kaydedilmişti.

4 / 15