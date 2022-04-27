İstanbul'da yeniden deniz salyası istilası
Geçen yıl Marmara Denizi'ni etkisi altına alan deniz salyasının izleri İstanbul'da görülmeye devam ediyor. Beylikdüzü açıklarında müsilaj benzeri kirlilik görüldü.
İstanbul’da havaların ısınmasıyla sahilden uzak kısımlardan yeniden musilaj görülmeye başlandı.
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Anadolu yakasında daha yoğun olarak gözüken müsilaj tabakası daha çok açıklarda gözüküyor. Beylikdüzü Ambarlı açıklarında ise müsilaja benzer kirlilik tabakası görüldü.
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Havadan çekilen görüntülerde yüzlerce metre uzunluğunda ince uzun bir tabaka şekilde denizin üzerinde yayıldığı görülüyor.
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Bu yıl ilk kez şubat ayında Maltepe açıklarında müsilaj görüntüsü kaydedilmişti.
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