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İstanbul'da yıkım faciası: Göçük altındaki işçiyi kurtarma çalışmaları 16'ncı saatinde

Güngören'de kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkımı devam eden binada meydana gelen çökmede, göçük altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları 16 saattir sürüyor.

Kaynak: İHA
İstanbul'da yıkım faciası: Göçük altındaki işçiyi kurtarma çalışmaları 16'ncı saatinde - Resim: 1

İstanbul Güngören'de kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkımı devam eden binanın üst kısmında çökme meydana gelmişti.

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İstanbul'da yıkım faciası: Göçük altındaki işçiyi kurtarma çalışmaları 16'ncı saatinde - Resim: 2

Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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İstanbul'da yıkım faciası: Göçük altındaki işçiyi kurtarma çalışmaları 16'ncı saatinde - Resim: 3

Çökme sonrasında 2 kişi göçük altında kalırken, itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmalarının ardından 1 kişi göçük altından çıkarılmıştı.

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İstanbul'da yıkım faciası: Göçük altındaki işçiyi kurtarma çalışmaları 16'ncı saatinde - Resim: 4

Göçük altında kalan diğer işçiyi arama çalışmaları devam ederken, işçiye ulaşmak için binanın ön tarafı iş makinaları ile yıkıldı.

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