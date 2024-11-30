İstanbul'da yıkım faciası: Göçük altındaki işçiyi kurtarma çalışmaları 16'ncı saatinde
Güngören'de kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkımı devam eden binada meydana gelen çökmede, göçük altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları 16 saattir sürüyor.
Kaynak: İHA
İstanbul Güngören'de kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkımı devam eden binanın üst kısmında çökme meydana gelmişti.
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Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Çökme sonrasında 2 kişi göçük altında kalırken, itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmalarının ardından 1 kişi göçük altından çıkarılmıştı.
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Göçük altında kalan diğer işçiyi arama çalışmaları devam ederken, işçiye ulaşmak için binanın ön tarafı iş makinaları ile yıkıldı.
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