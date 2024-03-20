İstanbul'da yıkım sırasında korku dolu anlar, bir anda pencerede belirdi

Olayın ardından Avcılar Belediyesi ekipleri tarafından yapılan incelemede binanın çürük olduğunu belirlendi. Alınan karot ve beton örneklerinden deniz kumu ile yapıldığı tespit edilen binanın çürük olduğu ve demirlerinde korozyon olduğu belirlendi. Kirişlerinden birinde kesik olduğu tespit edilen binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına karar verildi. Ancak binanın giriş katında bulunan sağlık merkezi yetkililerinin itirazları ve açtığı davalar nedeniyle tahliye ve yıkım gecikti.