İstanbul'da yıkım sırasında korku dolu anlar, bir anda pencerede belirdi
İstanbul Avcılar'da yıkımına başlanan bir binanın 4'üncü katında bir anda pencerede beliren bir kişi korku dolu anlar yaşattı.
Avcılar'da geçen yıl, 38 yaşındaki M.U., binadan düşen beton parçalarının kafasına düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Yapılan testlerde çürük olduğu belirlenen 4 katlı binanın yıkımı, olaydan 11 ay sonra başlatıldı. Yıkım sırasında, binanın 4'üncü katında uyuyan evsiz pencereye çıkarak ekiplere seslendi. Evsizin binayı terk etmesiyle yıkıma devam edildi.
24 Nisan 2023'te gerçekleşen olayda, Avcılar Merkez Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi’ndeki 4 katlı binanın giriş katındaki sağlık merkezine gelen M.U. (38), binadan düşen beton parçalarının kafasına isabet etmesi sonucu ağır yaralanmıştı. İlk müdahalesi sağlık merkezindeki doktorlar tarafından yapılan M.U., kaldırıldığı Çam Sakura Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.
Olayın ardından Avcılar Belediyesi ekipleri tarafından yapılan incelemede binanın çürük olduğunu belirlendi. Alınan karot ve beton örneklerinden deniz kumu ile yapıldığı tespit edilen binanın çürük olduğu ve demirlerinde korozyon olduğu belirlendi. Kirişlerinden birinde kesik olduğu tespit edilen binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına karar verildi. Ancak binanın giriş katında bulunan sağlık merkezi yetkililerinin itirazları ve açtığı davalar nedeniyle tahliye ve yıkım gecikti.