İstanbul'da yılbaşında 39 bin polis görev yapacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürü Zafer Baybaba yeni yılda İstanbul genelinde 39 bin personelin görev yapacağını belirterek " Tedbirlerimiz kapsamında 31 Aralık ve 1 Ocağı günü 24 saat esasına göre Gece Kartalları olarak andığımız çarşı ve mahalle bekçilerimizle birlikte 39 bin personelle yılbaşı tedbirlerini sağlayacağız. Bu tedbirler kapsamında Beyoğlu bölgesinde 17 bin personelle görev alacağız. Bu personeller arasında Özel Harekat, Çevik Kuvvet polisleri ve Çevik Kuvvet polislerimizin içerisindeki atlı birliklerimiz Akbaş ve Kangal köpeklerimizi, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz sizlere görünür bir şekilde Güven Timleri personellerimizle halkımızın arasında onları görecek şekilde 1545 personel ile yer alacak" dedi.