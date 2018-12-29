İstanbul'da yılbaşında 39 bin polis görev yapacak
Yılbaşı tedbirleri kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürü Zafer Baybaba, yılbaşı gecesi alınacak önlemlerle ilgili Taksim Meydanı'nda basın mensuplarına bilgi verdi.
İstanbul genelinde 39 bin polis görev yapacağı yılbaşında ilk defa atlı birlikler de Taksim Meydanı'nda olacak.
"YILBAŞINDA 39 BİN PERSONEL İSTANBUL'DA GÖREV YAPACAK"
Yılbaşına sayılı günler kala İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri yılbaşında alınacak tedbirleri Taksim Meydanı'nda açıkladı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürü Zafer Baybaba yeni yılda İstanbul genelinde 39 bin personelin görev yapacağını belirterek " Tedbirlerimiz kapsamında 31 Aralık ve 1 Ocağı günü 24 saat esasına göre Gece Kartalları olarak andığımız çarşı ve mahalle bekçilerimizle birlikte 39 bin personelle yılbaşı tedbirlerini sağlayacağız. Bu tedbirler kapsamında Beyoğlu bölgesinde 17 bin personelle görev alacağız. Bu personeller arasında Özel Harekat, Çevik Kuvvet polisleri ve Çevik Kuvvet polislerimizin içerisindeki atlı birliklerimiz Akbaş ve Kangal köpeklerimizi, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz sizlere görünür bir şekilde Güven Timleri personellerimizle halkımızın arasında onları görecek şekilde 1545 personel ile yer alacak" dedi.
"1 MİLYON 520 BİN KİŞİ SORGULANDI"
3 Aşamalı tedbirlerin alındığını belirten Baybaba, "21 Aralık tarihinden itibaren başlamış Fetih 1453 Huzur Uygulaması ve Kurt Kapanı uygulamasıyla, park ve bahçelerde, halkın yoğun olduğu yerlerde aranan şahıslar üzerinde ve yol uygulamaları günü birlik evlerde yaklaşık 1 milyon 520 bin kişi sorgulanmış, bunlardan 4 bin 127 şahısın çeşitli suçlardan arandığı tespit edilerek ilgili birimlere teslim edilmiştir" dedi.