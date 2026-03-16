İstanbul'da yine akran şiddeti: Bir çocuk akranları tarafından öldüresiye darp edildi
İstanbul Fatih’te bir çocuğun ellerini, ayaklarını ve ağzını bantlayarak darbeden ve o anları sosyal medyada paylaşan 7 şüpheli yakalandı. Emniyet ekiplerinin titiz çalışması sonucu gözaltına alınan şüpheliler hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kasten yaralama" suçlarından işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, bir şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
İstanbul'un Fatih ilçesinde, bir çocuğa yönelik gerçekleştirilen fiziksel şiddet ve alıkoyma olayı sosyal medyada büyük tepki topladı. Silivrikapı Mahallesi'nde yaşanan olayda, bir grup çocuğun akranlarını darbederek ellerini, ayaklarını ve ağzını bantladığı görüntüler tepkilere neden oldu.
Yaşanan şiddet anlarını cep telefonuyla kaydedip sosyal medya platformlarında paylaşan şüpheliler, emniyet birimlerinin radarına takıldı. Görüntüleri inceleyen ekipler, kimlikleri tespit edilen 7 şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki sorguları devam eden şüpheliler hakkında; "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten yaralama" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamalarıyla işlem yapıldı.
Ayrıca şüphelilerden birinin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.