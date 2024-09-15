İstanbul'da yine bir boşanma aşamasındaki eş cinayeti

Olay, saat 14.30 Mehmet Akif Mahallesi Karanfil Sokak'ta 4 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu kadın, kayınvalidesi ve kayınpederiyle aynı evde yaşamak istemediği için bir süredir kocasıyla tartışma yaşıyordu.