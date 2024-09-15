İstanbul'da yine bir boşanma aşamasındaki eş cinayeti
İstanbul Küçükçekmece'de bir kişi kendisinden boşanmak isteyen eşini bıçaklayarak öldürdü. Annesinin öldürüldüğünü gören oğlu babasına bıçakla saldırarak ağır yaraladı.
Olay, saat 14.30 Mehmet Akif Mahallesi Karanfil Sokak'ta 4 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu kadın, kayınvalidesi ve kayınpederiyle aynı evde yaşamak istemediği için bir süredir kocasıyla tartışma yaşıyordu.
Bugün aynı sebeple çıkan tartışmada kadın evi terk etmek istedi. Bunun üzerine çıkan bıçaklı kavgada koca, karısını bıçaklayarak öldürdü.
Annesini kanlar içerisinde gören oğlu ise babasına bıçakla saldırarak ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı. Ağır yaralı baba, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken babasını bıçaklayan oğul ise polis ekiplerince gözaltına alındı.