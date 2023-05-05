İstanbul'da yine bir ev sahibi kiracısına kabusu yaşattı
İstanbul yine bir ev sahibi - kiracı kabusuna ev sahipliği yaptı. Ev sahibi yeni satın aldığı evdeki kiracı kadın ve down sendromlu kızına küfür, hakaret ve tehditler yağdırdı.
İstanbul Kağıthane’de bir üst katta oturan ev sahibi, 1 ay önce satın aldığı dairede yaşayan kiracısı kadına balkondan küfür, hakaret ve tehditler savurdu. Down sendromlu kızıyla o esnada evde olan kadına, “O evi boşaltmazsan seni mahvederim” diyerek sözlü saldırıda bulunan şahsa vatandaşlar tepki gösterdi. Korku dolu o anlar kameralara yansıdı.
İHA'nın haberine göre olay, dün 16.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 7 katlı bir binada eşi ve biri down sendromlu olmak üzere iki çocuğuyla kiracı olarak yaşayan G.A.’nın oturduğu daireyi, yaklaşık 1 ay önce Y.Ö. satın aldı. Yeni ev sahibi olan adam iddiaya göre, kiracısının kapısına gelerek “evi satın aldım boşaltın” dedi. Kiracının anlaşma yoluna gitmek istemesi üzerine yeni ev sahibi adam, aileye küfür ve hakaretler savurarak tehdit etmeye başladı. Bunun üzerine G.A.’nın eşi ve oğlu, Y.Ö.’den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine emniyete götürülen Y.Ö., işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Taraflar evlerine dönerken dün öğle saatlerinde balkona çıkan Y.Ö., alt katındaki kadına bağırarak, “O evi boşaltmazsan seni mahvederim. Pislik o çocukları, basın gidin daireden” diyerek küfür, hakaret ve tehditler savurdu. Kadın ve çevredeki vatandaşlar o anları anbean görüntüledi. Çevredeki vatandaşların tepki göstermesi üzerine şahıs içeriye girerken, kadın ise polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, kadının daha sonra şikayetçi olacağını belirtmesi üzerine olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.
“Şikayetçi olduk bu arkadaştan ama bir sonuca ulaşamadık”
Olayla ilgili konuşan G.A.’nın oğlu Ö.A., “Bundan 4-5 ay önce bu şahıstan biz şikayetçi olduk. Gece saatlerinde dairesinde kavga ediyordu o zaman bizim daire sahibimiz değildi. Sadece kendi dairesinin sahibiydi. Bizim ev sahibimiz başkasıydı. Komşularla birlikte karakola gittik ama bizden önce çıktı. Biz şikayetçi olduk bu arkadaştan ama bir sonuca ulaşamadık. Kendisi için akli dengesi bozuk deniliyor. Benim evde engelli bir kardeşim var. Şahıs gece geç saatlerde ses yaptığı zaman engelli kardeşim ağlıyor. Onu susturamıyoruz” dedi.