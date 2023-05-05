İstanbul'da yine bir ev sahibi kiracısına kabusu yaşattı

“Şikayetçi olduk bu arkadaştan ama bir sonuca ulaşamadık”

Olayla ilgili konuşan G.A.’nın oğlu Ö.A., “Bundan 4-5 ay önce bu şahıstan biz şikayetçi olduk. Gece saatlerinde dairesinde kavga ediyordu o zaman bizim daire sahibimiz değildi. Sadece kendi dairesinin sahibiydi. Bizim ev sahibimiz başkasıydı. Komşularla birlikte karakola gittik ama bizden önce çıktı. Biz şikayetçi olduk bu arkadaştan ama bir sonuca ulaşamadık. Kendisi için akli dengesi bozuk deniliyor. Benim evde engelli bir kardeşim var. Şahıs gece geç saatlerde ses yaptığı zaman engelli kardeşim ağlıyor. Onu susturamıyoruz” dedi.