İstanbul'da yine ev sahibi-kiracı kavgası cinayeti!
İstanbul Esenler'de bir ev sahibi ile kiracısı arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Kavgada ev sahibi bıçaklanarak öldü...
İstanbul Esenler'de, iddiaya göre S.D. kira nedeniyle tartıştığı ev sahibi S.A.'i bıçaklayarak öldürdü. Saldırgan bıçakladığı ev sahibi ağır yaralı halde yerde yatarken başında bekledi.
DHA'nın haberine göre olay, Esenler Tuna Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde dün akşam saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, S.A. kiracısı olan S.D. ile bir süredir kira anlaşmazlığı yaşıyordu. S.A., anlaşamadığı S.D.'den çıkmasını istedi. İkili arasındaki tartışmada S.D., S.A.'i bıçakladı. S.A., kanlar içinde yere yığılırken bıçakla yaralayan S.D. isimli kişi de olay yerinde bekledi.
Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan S.A.'e ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan S.A. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı. Polis ekipleri, tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheliyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Çevredeki güvenlik kamera görüntüleri de polis ekipleri tarafından incelemeye alındı.