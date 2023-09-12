İstanbul'da yine ev sahibi-kiracı kavgası cinayeti!

Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan S.A.'e ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan S.A. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı. Polis ekipleri, tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheliyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Çevredeki güvenlik kamera görüntüleri de polis ekipleri tarafından incelemeye alındı.