İstanbul'da yine taksici şiddeti: Yolcuya demir sopayla saldırdı
İstanbul'da sarı kabus büyüyor. Ümraniye'de yaşanan taksici - yolcu geriliminde taksi şoförü çocuğunun yanında bir yolcuyu demir sopayla hastanelik etti.
Ümraniye'de eşi ve çocukları ile birlikte taksiye binen vatandaş, yolun bozuk olduğu gerekçesiyle kendilerini istediği yere götürmeyen ve araçtan inmelerini isteyen taksi şoförünün demir sopalı saldırısına uğradı.
Olay, dün öğle saatlerinde Ümraniye'de meydana geldi. İddiaya göre, Çengelköy'e gitmek için eşi ve çocukları ile birlikte taksiye binen K.T. ile mahallenin yollarının bozuk olduğu için gidemeyeceğini söyleyen ve araçtan inmelerini isteyen taksi şoförü arasında tartışma çıktı.
Taksi şoförü durumu telefonla aradığı oğullarına bildirdi. Sözlü başlayan tartışmada taksi şoförü yanında taşıdığı demir sopayla, yolcu K.T'nin başına vurdu. Aldığı darbe sonrası K.T. baygınlık geçirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan K.T.'nin alnına dikiş atıldı. Taksi şoförünün iddiasına göre ise K. T. aracın camlarını patlattı. K.T. ve taksi şoförü birbirinden şikayetçi oldu. İkili arasında yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.