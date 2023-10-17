İstanbul'da yine taksici şiddeti: Yolcuya demir sopayla saldırdı

Olay, dün öğle saatlerinde Ümraniye'de meydana geldi. İddiaya göre, Çengelköy'e gitmek için eşi ve çocukları ile birlikte taksiye binen K.T. ile mahallenin yollarının bozuk olduğu için gidemeyeceğini söyleyen ve araçtan inmelerini isteyen taksi şoförü arasında tartışma çıktı.