İstanbul'da yine yabancı uyruklu tacizi

DHA'nın haberine göre Olay, Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi 1985. Sokakta meydana geldi. Kaldırımda ilerleyen 3 bebek arabalı kadını arkadan takip eden yabancı uyruklu Salameh A., iddiaya göre cep telefonu ile kadınlardan birinin fotoğraflarını çekti. Durumu fark eden kadının arkadaşı hemen tepki gösterince Salameh A. yolun karşısına geçerek kaçmaya çalıştı. Kadınlardan biri ise şüphelinin peşinden giderek tepki gösterdi. Tacize uğrayan kadın ise Salameh A.'nın fotoğrafını çekmeye çalıştığı sırada çevrede bulunan kişiler kadına yardım ederek şüpheliyi yakaladılar. Olay sırasında bölgede olan zabıta ekipleri Salameh A.'yı polis ekiplerine teslim etti. Gözaltına alınan şüpheli karakola götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Salameh A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.