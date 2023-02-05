İstanbul'da yoğun kar yağışı sonrası trafiğe çıkış yasağı
Meteoroloji'nin uyarıları sonrası İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı sonrası Vali Yerlikaya'dan peş peşe açıklamalar geldi.
VALİ YERLİKAYA'DAN UYARI!
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bugün saat 17.00'den itibaren, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması konusunda uyardı. Yerlikaya mesajında, "14.15 itibarıyla, Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre İstanbul'da; bu akşam karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir. Gerekli tedbirlerimizi aldık. Lütfen; 17.00'den itibaren zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım" dedi.
MOTOSİKLET, SCOOTER VE MOTORKURYELERE YASAK
Öte yandan Vali Yerli kaya yaptığı son dakika açıklaması ile bugün saat 18.00'den sonra etkisini artırması beklenen fırtına, karla karışık yağmur ve kar yağışı nedeniyle; Motosiklet, Elektrikli scooter ve Motokuryelerin trafiğe çıkmalarına izin verilmeyeceğini duyurdu.
İMAMOĞLU BİLGİLENDİRME YAPTI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yaklaşık 10 bin personel ile 2 bin 275 araç ve iş ekipmanı ile karla mücadeleye hazır olduklarını belirtti. İmamoğlu İstanbullular'a uyarılarda bulunarak, mümkün olduğu kadar dışarıya çıkılmaması, zorunla hallerde toplu taşımanın kullanılmasını önerdi.
SABİHA UÇUŞLARINA AZALTMA
Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısında Uçuş azalma kararı alındı. Konuyla ilgili olarak Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş’ den (HEAŞ) yapılan açıklamada, "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında; 05.02.2023 tarihi saat 17:00’den itibaren olan uçuşlarda % 20, 06.02.2023 tarihinde tüm gün %10, 07.02.2023 tarihinde tüm gün %10 oranlarında uçuş azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.