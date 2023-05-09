İstanbul'da ''Yok Yok Paravan A.Ş.''ye baskın! Çıkanlar şoke etti

DHA'nın haberine göre Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda iş yerinde yapılan aramalarda çeşitli bankalara ait bin 500 sahte çek, 750 eski tip sahte kimlik, 600 yeni tip kimlik basımında kullanılan kart, 800 sürücü belgesi basımında kullanılan kart, 8 sahte pasaport, 34 yeni tip sahte kimlik ve sahte evrak yapımında kullanılan makineler ele geçirildi.