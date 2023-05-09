İstanbul'da ''Yok Yok Paravan A.Ş.''ye baskın! Çıkanlar şoke etti
İstanbul'da paravan olarak kullanılan ve sahte resmi belge basımı yapıldığı tespit edilen iş yerine operasyon yapıldı. Baskında ele geçirilenler şoke etti.
İstanbul Ümraniye'de paravan olarak kullanılan ve sahte resmi belge basımı yapıldığı tespit edilen iş yerine operasyon yapıldı.
DHA'nın haberine göre Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda iş yerinde yapılan aramalarda çeşitli bankalara ait bin 500 sahte çek, 750 eski tip sahte kimlik, 600 yeni tip kimlik basımında kullanılan kart, 800 sürücü belgesi basımında kullanılan kart, 8 sahte pasaport, 34 yeni tip sahte kimlik ve sahte evrak yapımında kullanılan makineler ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ümraniye'de bir iş işyerinde İ.İ., İ.İ., K.K., Y.K. ve A.S. isimli kişiler tarafından sahte mühür kullanarak sahte çek, kimlik ve pasaport basarak paravan olarak kurdukları şirket üzerinden piyasaya süreceğini belirledi.