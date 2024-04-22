İstanbul'da yol çöktü; 3 katlı bina boşaltıldı
İstanbul Arnavutköy'de kuvvetli yağışın da etkisiyle bir inşaatın temel kazısı sırasında, bitişiğindeki yol çöktü. İnşaatın yanında bulunan bina tahliye edildi.
Olay, 20 Nisan Cumartesi günü akşam saatlerinde, Boğazköy İstiklal Mahallesi'nde bulunan bir derneğin inşaat alanında yaşandı. Yoğun yağışın ardından inşaatın temel kazısı sırasında, bitişiğindeki yol çöktü. Çökmenin ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerinde olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.
İnşaat alanının yanında bulunan 3 katlı bina zabıta ekipleri tarafından tahliye edilirken, çöken yol trafiğe kapatıldı. Belediye ekipleri, incelemelerin ardından çevrede güvenlik önlemi aldı. 4 dairenin bulunduğu binada yaşayan 17 kişi ise yakınlarının yanına yerleşti.
Herhangi bir hasar almayan binanın güçlendirme çalışmaları ve çöken yolun inşaat sahipleri tarafından yapılacağı öğrenildi. İnşaat çalışmaları hakkında bir durdurma kararı alınmazken, bina sakinlerinin yapılan çalışmaların ardından tekrar evlerine girişlerine izin verilecek.