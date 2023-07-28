İstanbul'da yol kavgasında ortalık savaş alanına döndü

İHA'nın haberine göre sözlü tartışma, kamyon şoförünün diğer sürücüye saldırmasıyla kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.