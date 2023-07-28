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İstanbul'da yol kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Kadıköy'de iki araç sürücüsü arasında çıkan yol verme kavgasında yumruklar havada uçuştu. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da yol kavgasında ortalık savaş alanına döndü - Resim: 1

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Kadıköy'de meydana geldi. İddiaya göre, ters yönden gelen hafriyat kamyonu şoförü ile otomobil sürücüsü yol ortasında karşı karşıya geldi. Otomobil sürücüsü yol vermeyince kamyon şoförü aracından inerek karşı tarafla tartışmaya başladı.

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İstanbul'da yol kavgasında ortalık savaş alanına döndü - Resim: 2

İHA'nın haberine göre sözlü tartışma, kamyon şoförünün diğer sürücüye saldırmasıyla kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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İstanbul'da yol kavgasında ortalık savaş alanına döndü - Resim: 3
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