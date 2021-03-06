  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İstanbul'da yol verme kavgası kamerada

İstanbul'da yol verme kavgası kamerada

Şile’de iki araç arasında yol verme kavgası çıktı. Kavga eden araç sürücüsü ve arkadaşları, kamyonet sürücüsünü darp etti. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da yol verme kavgası kamerada - Resim: 1

Şile’de iki araç arasında yol verme kavgası çıktı. Kavga eden araç sürücüsü ve arkadaşları, kamyonet sürücüsünü darp etti. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

1 / 4
İstanbul'da yol verme kavgası kamerada - Resim: 2

Olay, geçtiğimiz günlerde Şile Otoyulu’nda akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre bir araç sürücüsü kendisine yol vermeyen kamyonet sürücüsü ile sözlü olarak tartışmaya başladı.

2 / 4
İstanbul'da yol verme kavgası kamerada - Resim: 3

Kısa süre sonra kamyonet sürücüsünün sağa dönüş yapacağı esnada aracını sağ şeride çekerek inen ve henüz kimliği belirlenemeyen otomobil sürücüsü ile arkadaşları, kamyonetin kapısını açarak sürücüyü darp etti.

3 / 4
İstanbul'da yol verme kavgası kamerada - Resim: 4

Otomobil sürücüsünün yakınlarından olan kadınlar ise kavgayı ayırdıktan sonra kamyonet sürücüsüne bağırarak tepki gösterdi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, üç vatandaşın kamyonetin kapısını açarak sürücüyü darp ettiği ve araya kadınların girmesi sonrası olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor.

4 / 4