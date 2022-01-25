İstanbul'da yola bırakılan araçlar havadan görüntülendi
İstanbul'da unutulmayacak bir kış günü yaşandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle onlarca araç yolda kaldı. Haramidere ve Basın Ekspres'te yola bırakılan araçlar havadan görüntülendi.
İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini arttıran yoğun kar yağışı yolların kapanmasına neden oldu. Kar nedeniyle hareket edemeyen sürücüler otomobillerini bırakarak evlerine toplu taşıma araçlarıyla döndü.
Günün aydınlanmasıyla beraber yollardaki manzara gün yüzüne çıktı. Haramidere'de terk edilen araçlar havadan görüntülendi.
Yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan sürücü İbrahim Şahin, "Beylikdüzünden Esenyurt’a kadar yürüdüm. Arabayı çıkarmak için temizliyoruz. Herhalde 1 kaç saate çıkar. Yandaki araçlar çıkarsa biz de çıkabiliriz" dedi.
BASIN EKSPRES'TE GECEYİ ARAÇLARINDA GEÇİRDİLER
Kar yağışı nedeniyle Basın Ekspres Yolu'ndaki bazı güzergahlar trafiğe kapatıldı. Başakşehir istikametinde kalan bazı araç sürücüleri ters istikamete dönerek yoldan çıkmaya çalıştı. Araçların geçmesi için Bakırköy istikametindeki bariyerler kaldırıldı. Basın Ekspres yolunun bazı kısımlarıysa hala buzlu, araçlar zaman zaman buz üzerinde kayıyor.