İstanbul'da yolcu otobüsü şarampole uçtu: Ölü ve yaralılar var
Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada şoför ve 2 yolcu hayatını kaybederken, 9 yolcu yaralandı.
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Henüz kazanın neden olduğu belirlenemezken, olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Yaralılar çevredeki hastanelere sevk ediliyor. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
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