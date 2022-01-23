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İstanbul'da yolcu otobüsü şarampole uçtu: Ölü ve yaralılar var

Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

İstanbul'da yolcu otobüsü şarampole uçtu: Ölü ve yaralılar var - Resim: 1

Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada şoför ve 2 yolcu hayatını kaybederken, 9 yolcu yaralandı. 

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İstanbul'da yolcu otobüsü şarampole uçtu: Ölü ve yaralılar var - Resim: 2

Henüz kazanın neden olduğu belirlenemezken, olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

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İstanbul'da yolcu otobüsü şarampole uçtu: Ölü ve yaralılar var - Resim: 3

Yaralılar çevredeki hastanelere sevk ediliyor. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor. 

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İstanbul'da yolcu otobüsü şarampole uçtu: Ölü ve yaralılar var - Resim: 4
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