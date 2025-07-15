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İstanbul'da yoldan geçenlerin üzerine ağaç devrildi: Yaralılar var

İstanbul Beşiktaş'ta kısmen çürüyen ağaç rüzgarın etkisiyle devrildi. Kaldırımda yürüyen 3 kişi ağacın altında kalarak yaralandı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da yoldan geçenlerin üzerine ağaç devrildi: Yaralılar var - Resim: 1

Olay, saat 17.15 sıralarında Sinanpaşa Mahallesi Beşiktaş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gövdesinde çürüme olan ağacın bir kısmı rüzgarın etkisiyle devrildi.

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İstanbul'da yoldan geçenlerin üzerine ağaç devrildi: Yaralılar var - Resim: 2

O sırada kaldırımda yürüyen Y.K.  (22), E.D. (23) ve O.C. (23) ağacında altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. 

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İstanbul'da yoldan geçenlerin üzerine ağaç devrildi: Yaralılar var - Resim: 3

Yaralı 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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İstanbul'da yoldan geçenlerin üzerine ağaç devrildi: Yaralılar var - Resim: 4

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri yola devrilen ağaç parçalarını kaldırarak temizlik çalışması yaptı. (DHA)

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