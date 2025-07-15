İstanbul'da yoldan geçenlerin üzerine ağaç devrildi: Yaralılar var
İstanbul Beşiktaş'ta kısmen çürüyen ağaç rüzgarın etkisiyle devrildi. Kaldırımda yürüyen 3 kişi ağacın altında kalarak yaralandı.
Kaynak: DHA
Olay, saat 17.15 sıralarında Sinanpaşa Mahallesi Beşiktaş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gövdesinde çürüme olan ağacın bir kısmı rüzgarın etkisiyle devrildi.
1 / 8
O sırada kaldırımda yürüyen Y.K. (22), E.D. (23) ve O.C. (23) ağacında altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.
2 / 8
Yaralı 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
3 / 8
Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri yola devrilen ağaç parçalarını kaldırarak temizlik çalışması yaptı. (DHA)
4 / 8